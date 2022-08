Pesquisa BTG: apoio de Bolsonaro sobe entre os que ganham Auxílio Brasil

Presidente cresceu na pesquisa entre os que recebem Auxílio Brasil (foto: Clauber Cleber Caetano/PR) A nova pesquisa da BTG sobre a eleição para a Presidência da República, , divulgada nesta segunda (22/8), indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 31% das intenções de voto entre os que recebem o Auxílio Brasil. No último levantamento, o chefe do Executivo tinha 24%.









8% dos entrevistados pretendem votar em outros candidatos. Votos nulos somam 6%; indecisos 3%.





Já entre entrevistados que não recebem o auxílio, mas alguém da casa recebe, 62% votam em Lula, 27% no Bolsonaro, 6% em outros candidatos e 4% estão indecisos.





Entre aqueles que não recebem o auxílio, 42% votam em Lula, 37% no Bolsonaro; 12% em outros candidatos. 6% dos entrevistados estão indecisos. Votos nulos somam 2%.









A pesquisa foi realizada entre 19 e 21 de agosto, com 2 mil entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-00244/2022.