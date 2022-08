Instagram remove post de Eduardo Bolsonaro que continha fake news

Deputado federal compartilhou informações falsas sobre o candidato à Presidência do Partido Democrático Trabalhista, Ciro Gomes (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenou que o Instagram removesse um vídeo sobre Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência da República, publicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). De acordo com a decisão do Ministro Raul Araújo, o post do parlamentar apresenta trechos de Ciro descontextualizados e com informações falsas, o que caracteriza "propaganda eleitoral antecipada negativa".









Segundo Araújo, pode-se observar que o conteúdo foi produzido com o intuito de desinformar, pois "a mensagem transmitida com a publicação está totalmente desconectada dos contextos fáticos em que se apresentava o candidato do PDT, Ciro Gomes", disse.





"Os recortes são manipulados com o objetivo de prejudicar a imagem do candidato, emprestando o sentido de que ele seria contrário à fé católica e odioso aos cristãos. Além disso, contém trecho no qual afirma que o candidato "comparou igrejas com o narcotráfico" e "que ambos trabalham com dinheiro em espécie e poderiam fraudar eleições", destacou o ministro.





O conteúdo já foi removido e, ao tentar acessar o link do post, o Instagram notifica o usuário que o vídeo foi restringindo ao Brasil.

"Recebemos uma solicitação legal para restringir este conteúdo. Nós o analisamos em relação às nossas políticas e realizamos uma avaliação legal e de direitos humanos. Após a análise, restringimos o acesso ao conteúdo na localização em que ele vai contra a lei local", informa a plataforma.

Conteúdo havia sido publicado na última segunda-feira (15/8) (foto: Reprodução/Instagram)