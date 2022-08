Eduardo Bolsonaro contesta pesquisa e convida Lula para ir a Barretos

Eduardo Bolsonaro provocou Lula em postagem no Instagram (foto: Evaristo Sá/AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) provocou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao convocá-lo para ir à Festa do Peão de Barretos 2022, na próxima sexta-feira (26/8). Neste dia, o evento contará com a presença de Jair Bolsonaro (PL), que fará comício no local.