Datafolha: Lula tem 47% das intenções de voto; Bolsonaro aparece com 32%

Lula se mantém à frente nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República (foto: Sergio Lima/AFP; )

A primeira pesquisa Datafolha após a confirmação do registro das candidaturas dos presidenciáveis aponta Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 15 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com os dados divulgados na noite desta quinta-feira (18/8), Lula obteve 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro apareceu com 32%.





O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) teve 7% na pesquisa do Datafolha, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB) conquistou 2% da preferência do eleitorado.





Segundo o Datafolha, Vera Lúcia (PSTU), Sofia Marzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil), Eymael (Democracia Cristã), Roberto Jefferson (PTB), Felipe D'Ávila (Novo), Pablo Marçal (PROS) e Leo Péricles (UP) tiveram menos que 1% das intenções.





Brancos e nulos somam 6%, e o percentual de eleitores indecisos é de 2%.





Foi a primeira pesquisa desde o início do pagamento do Auxílio Brasil com um novo valor, medida tomada pelo governo Bolsonaro para alavancar sua campanha. Lula manteve o percentual, enquanto o atual presidente avançou tres pontos em relação à última pesquisa, feita na última semana de julho, que ainda tinha os nomes de André Janones (Avante) e Luciano Bivar (União Brasil).





No levantamento anterior, divulgado em 27 de julho, Lula aparecia com 47% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tinha 29%. Já Ciro Gomes chegava a 8%, enquanto Simone Tebet (MDB) tinha 2%.





Segundo turno





O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O petista obteve 54% das intenções, enquanto Bolsonaro conquistou 37%.





Em julho, na última pesquisa, o ex-presidente contava com 55% das intenções de voto no eleitorado no segundo turno. Já Bolsonaro contava com 35%.

O Datafolha ouviu 5.747 eleitores entre terça-feira (16/8) e quarta-feira (17/8). O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05675/2022.