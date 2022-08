Lula é recebido em BH por Kalil e Silveira para ato na Praça da Estação

Kalil e Lula estarão juntos em ato na capital mineira (foto: Ricardo Stuckert/PT)

Lula quer vencer em Minas

O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já está em Belo Horizonte para o comício que fará nesta quinta-feira (18/8), na Praça da Estação, no Centro. Ele foi recepcionado por Alexandre Kalil (PSD), concorrente ao governo mineiro com o apoio dos petistas."Já estamos juntos, te encontramos na Praça da Estação", disse Kalil, ao publicar, nas redes sociais, uma foto do encontro com Lula.O senador Alexandre Silveira (PSD), que também terá o apoio do PT na corrida pela reeleição, foi outro a receber Lula em BH. "Recebendo o presidente Lula na nossa BH", postou.O ato com Lula e Kalil na Praça da Estação está previsto para começar às 18h. Além deles, outras lideranças, como Silveira, também devem discursar. Não é preciso fazer cadastramento prévio para acompanhar o comício no local. Antes da entrada, no entanto, haverá revista feita por seguranças

Será a terceira passagem de Lula por Minas neste ano. Em maio, ele rodou por BH, Contagem e Juiz de Fora, na Zona da Mata; no mês seguinte, esteve em Uberlândia, no Triângulo.



"Minas tem a diversidade e a complexidade do país. O país é grande, este ano a campanha é muito curta, e esta é uma eleição para selar o compromisso dos brasileiros com a democracia, com a paz, com a inclusão social, com nossa soberania e independência", disse ele, ontem, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas.