Lula sobre eleições: 'Não sei se é a mais difícil, mas a mais importante'

Lula concedeu entrevista exclusiva ao Estado de Minas (foto: Miguel Schincariol/AFP) Estado de Minas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência da República neste ano, declarou que não sabe se essa é a eleição mais difícil que ele irá disputar, mas considera a mais importante. A declaração foi dada ontem, em entrevista exclusiva ao





"É a eleição onde eu estou vendo o sujeito que ocupa a cadeira usar, descaradamente, a máquina do governo, passar por cima das regras, jogando as contas e os problemas para o orçamento do ano que vem para tentar gerar uma ilusão na eleição", disse Lula.





Para o petista, o presidente tentou "enganar" a população com auxílios e promessas às vésperas da eleição. "O povo não está caindo na dele", declarou. "Não sei se é a eleição mais difícil, mas acho a mais importante, porque o Bolsonaro não respeita a democracia e tem um projeto de destruição do Brasil", completou.









A primeira candidatura de Lula foi em 1989, eleição na qual Fernando Collor, então candidato pelo PRN, foi eleito presidente da República. Na década de 1990, em 1994 e 1998, o petista se candidatou novamente à Presidência da República, perdendo as duas para Fernando Henrique Cardoso, FHC (PSDB).





Em 2002, Lula conseguiu a primeira vitória para o cargo de Presidente da República, sendo reeleito em 2006. Os anos seguintes foram marcados por vitórias da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que teve o primeiro mandato iniciado em 2011. O segundo mandato da presidente acabou em 2016, quando Dilma sofreu impeachment. Michel Temer (MDB) assumiu a Presidência até 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito.









Lula em BH





Ao lado do petista, estará Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas Gerais. O também pessedista Alexandre Silveira, postulante ao Senado, será outro a participar.