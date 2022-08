Chico Pinheiro vai apresentar o comício de Lula nesta quinta-feira (18/8)

Chico Pinheiro participa da leitura da Carta pela Democracia. (foto: Reprodução/Instagram)

O comício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (18/8), na Praça da Estação, em Belo Horizonte, irá contar com a presença do jornalista Chico Pinheiro, que ficará encarregado de apresentar o evento. Desta forma, Pinheiro passa a fazer parte oficialmente da campanha de Lula."É o momento de a civilização vencer a barbárie", afirmou o jornalista à coluna da Mônica Bergamo.

"A direita está louca"

A última vez que ele participou ativamente de uma campanha política foi ainda na década de 80, quando seu pai disputou o cargo de vereador na capital mineira.Integrante dos quadros da Globo por 32 anos, Chico Pinheiro deixou a empresa em abril.Em 2018, após a prisão do ex-presidente Lula, vazaram áudios de Chico Pinheiro critiando a decisão da Justiça e pedindo "calma e sabedoria" ao petista. Os comentários haviam sido feitos em um grupo de funcionários da TV Globo."Realizaram o fetiche. O fetiche deles era Lula na cadeia. Não foi feito do jeito que eles queriam, mas o Lula foi. E agora? O que vão fazer agora? Como é que fica? Qual é o próximo passo? Que o Lula tenha calma e sabedoria, inspiração divina para ficar quieto", disse. "A direita está louca. Os coxinhas estão perdidos".Posteriormente, ele disse, em entrevista, que, apesar do temor, não houve reprimenda da direção da empresa que apenas pediu para que ele fosse mais cuidadoso pois "não fala só por você, mas também pela emissora".Os diretores enviaram uma recomendação para que os jornalistas não se manifestassem politicamente, inclusive nas redes sociais, pois isso poderia afetar a linha editorial e posições da empresa.