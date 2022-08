Pesquisa Quaest: Lula tem 45%; Bolsonaro, 33%

Candidato à presidência, Lula está à frente na pesquisa espontânea e na estimulada (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República encomendada pelo Banco Genial ao Instituto Quaest mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente com 45% das intenções, contra 33% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%, e Simone Tebet (MDB) com 3%. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos são 6%. Votos brancos, nulos e aqueles que disseram que não vão votar também somam 6%.

O levantamento foi divulgado na manhã desta quarta-feira (17/8) e mostra estabilidade em relação à pesquisa anterior, realizada em 3 de agosto. Lula cresceu um ponto percentual, assim como Bolsonaro, mas dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos.

A pesquisa ainda trouxe um questionamento se a decisão pelo "voto é definitiva ou pode mudar?", sendo que 65% dos entrevistados apontaram como definitivo. 33% se mostraram abertos a mudar de opinião.Outra pergunta feita aos entrevistados foi sobre "o que você tem mais medo". Para 45%, o maior medo é a "continuidade de Bolsonaro". Já a "volta do PT" é o maior medo para 40%.

A pesquisa foi realizada entre 11 e 14 de agosto, com 2 mil entrevistados e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-01167/2022.