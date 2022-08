BH e Juiz de Fora dominam rotas dos candidatos no 1° dia de campanha em MG

Romeu Zema (foto) se encontrou com grupo de mulheres nesta terça (16) (foto: Romeu Zema/Divulgação)

Pestana escolhe Juiz de Fora para sediar comitê

Os candidatos ao governo mineiro iniciaram, nesta terça-feira (16/8), suas campanhas rumo à eleição de outubro. Os cinco postulantes filiados a partidos com representação no Congresso Nacional escolheram agendas em dois grandes centros do estado. Enquanto Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD) e Lorene Figueiredo (Psol) ficaram em Belo Horizonte, Carlos Viana (PL) e Marcus Pestana (PSDB) cumpriram agendas em Juiz de Fora.Pela manhã, Kalil participou da inauguração de seu comitê de campanha, que também servirá à coordenação dos passos dados por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais. Zema, por sua vez, participou de reunião com representantes do grupo "Mulheres do Brasil". O evento não foi tratado como agenda de campanha. Com as participantes da conferência, ele debateu ações para áreas como saúde, educação e segurança, além de ter tratado da participação feminina em seu governo.Segundo Zema, seis das 14 secretarias de Estado foram, em algum momento deste mandato, chefiadas por mulheres. Nas contas do governador, 40% dos cargos de segundo escalão estão entregues a pessoas do gênero feminino."O percentual de mulheres é alto porque fizemos processo seletivo e elas foram escolhidas pela competência. Não teve indicação dos amigos do rei", disse, antes de segui rumo à posse de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Paralelamente, Kalil aproveitou o primeiro dia de campanha para reforçar a estratégia que pretende adotar durante a caça aos votos : levar, ao interior, informações acerca de sua gestão em Belo Horizonte. "É assim que se governa. É dizendo ao povo que já que você me deu o 'carro preto, a caneta e o poder', vou usá-lo para você. Não é pra meia dúzia de caluniadores escondidos debaixo da mesa da Fiemg, não", alfinetou.O primeiro dia do tucano Marcus Pestana foi na Zona da Mata. A agenda dele previa passagem por Juiz de Fora, sua cidade natal, no fim da tarde de hoje, para inaugurar seu comitê de campanha. Antes, o ex-deputado federal foi, com Paulo Brant, seu candidato a vice, até Ubá, também na Zona da Mata.

Na cidade, Pestana e Brant passaram por um hospital local e por uma feira moveleira. Ele defendeu um ambiente econômico capaz de garantir estabilidade ao empresariado.



"O empreendedorismo de Ubá é modelar para toda Minas Gerais e para o Brasil. É um exemplo de sucesso que deve ancorar muito aqueles programas do nosso futuro governo para criar empregos e gerar renda", projetou.



Já a pessolista Lorene Figueiredo, que também tem ligação com Juiz de Fora, onde fez sua carreira como professora universitária, esteve em BH para uma caminhada no Mercado Central, no Centro. A lojistas e frequentadores, ela tratou de questões econômicas.



"A nossa meta é acabar com a fome, recuperar salários - em Minas Gerais, temos o pior salário do Sudeste. E (também) garantir que a gente tenha frentes de trabalho para aumentar o emprego e poder circular a economia do estado", assegurou.

Viana compõe comitiva de Bolsonaro na Zona da Mata

A passagem de Carlos Viana por Juiz de Fora teve como pano de fundo o comício que marcou o início da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. Integrante da base aliada ao Palácio do Planalto no Senado Federal,Viana subiu ao palanque de Bolsonaro no Centro da cidade , no ponto exato da facada que o chefe do Executivo federal sofreu em 2018. Embora não tenha discursado aos militantes que prestigiaram ao ato, o senador falou durante evento que reuniu Bolsonaro e lideranças religiosas. "Quero servir (a Minas Gerais) com muita fidelidade e responsabilidade", pregou.Além de Zema, Kalil, Viana, Pestana e Lorene, outros cinco candidatos concorrem ao Palácio Tiradentes. São eles: Cabo Tristão (PMB), Indira Xavier (Unidade Popular), Lourdes Francisco (PCO), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU).