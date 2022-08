Kalil começa campanha em Belo Horizonte antes de agenda com Lula

Alexandre Kalil (PSD) deu início à campanha eleitoral hoje (16/08), mas afirmou que visita de Lula em Belo Horizonte na próxima quinta-feira (18/08) vai oficializar a largada como candidato ao governo de Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/D.A Press/EM) Dada a largada na campanha eleitoral, o candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) inaugurou hoje (16/08) o comitê central de campanha em Belo Horizonte. O evento teve a presença do vice na chapa, André Quintão (PT), e do senador e candidato à reeleição, Alexandre Silveira (PSD).





A escolha de centralizar o comitê em Belo Horizonte foi, segundo o ex-prefeito, uma homenagem à cidade em que ele nasceu e foi criado. Durante o seu discurso, Kalil afirmou que “não poderia ser ingrato à população que o elegeu com a maior votação para prefeito que a cidade já teve” e agradeceu o apoio que recebe da capital e região metropolitana.

Entretanto, o ex-prefeito ressaltou que a caminhada pelo interior de Minas continua. Especialmente porque, para alavancar nas pesquisas e diminuir a vantagem que o governador Romeu Zema (Novo) tem nas pesquisas, é preciso que Kalil corra atrás dos votos em outras cidades mineiras. Pesquisa do Genial/Quaest divulgada na última sexta-feira (12/08) mostrou que 36% dos entrevistados não conhecem Kalil e apenas 8% não conhecem Zema.





Ainda durante o seu pronunciamento, o candidato ao Palácio Tiradentes afirmou que precisa mostrar aos cidadãos do interior mineiro os feitos que realizou em Belo Horizonte enquanto prefeito e, ao mesmo tempo, alertar o que Romeu Zema não fez pelo estado.





“É assim que se governa. É dizendo ao povo que já que você me deu o ‘carro preto, a caneta e o poder’, vou usá-lo para você. Não é pra meia dúzia de caluniadores escondidos debaixo da mesa da Fiemg, não”, disse em crítica ao atual governador.

“Nós colocamos o pé na tragédia da chuva. Belo Horizonte sofreu a maior chuva da sua história, foi devastada. E nem o governador e nem o presidente da República botaram o pé nessa cidade. Rodaram de helicóptero por cima da nossa cidade. Nossa cidade foi desprezada pelo governador”, completou Kalil.





Apesar dos muitos aplausos que a fala do ex-prefeito arrancou, no lado de fora do comitê havia eleitores gritando apoio a Zema e Bolsonaro, e, por uns momentos, atrapalharam a fala de Kalil e a atenção das pessoas que foram prestigiar o candidato do PSD. Kalil, aos risos, afirmou que tinha um “fã clube” no lado de fora e que essa foi a única “ofensa” que ele teve em Belo Horizonte, porque sempre foi muito querido pela população.

Largada nas pesquisas

De acordo com os números da pesquisa Ipec, antigo Ibope, divulgada nesta segunda-feira (15/08), Romeu Zema obteve 40% das intenções de voto, enquanto Alexandre Kalil tem 22%. Apesar disso, o ex-prefeito se mostra confiante na sua largada nas pesquisas e se baseia na experiência de outros governadores eleitos em Minas Gerais para se manter otimista.





“Vamos olhar os últimos governadores? Com quanto eles arrancaram? E com quanto eu estou arrancando? Esse é um número espetacular que vai nos levar à vitória”, disse.





Também presente no evento, o deputado federal e líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, que também é coordenador da campanha de Lula em Minas Gerais, afirmou que as campanhas na TV, permitidas a partir do dia 26 de agosto, vão ajudar Kalil a alavancar nas pesquisas. A expectativa, segundo o deputado, é que por volta do dia 10 de setembro, o ex-prefeito já esteja empatado com o atual governador.

Lula em BH e em Minas

A visita de Lula a Belo Horizonte na próxima quinta-feira (18/08) deve marcar simbolicamente o início da campanha de Alexandre Kalil. O presidenciável, assim como Jair Bolsonaro (PL), escolheu Minas Gerais para dar a largada na campanha. Carlos Viana (PL) acompanha Bolsonaro em Juiz de Fora, hoje (16/08), e Kalil vai acompanhar Lula.





A pesquisa do Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (12/08), também ressaltou que a associação dos nomes ao governo de Minas com os presidenciáveis muda o cenário político.

Quando associado ao ex-presidente Lula, o ex-prefeito de Belo Horizonte lidera a disputa pelo governo mineiro com 36% das intenções de voto. Zema, por sua vez, tem 26% quando associado a Felipe d'Avila, candidato à Presidência da República do partido Novo. Quando citado o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Viana (PL) cresce 20% nas pesquisas.





Por isso, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) comentou a importância de levar Lula para o interior de Minas, onde Kalil não tem um apoio relevante. De acordo com Lopes, no início de setembro, o petista tem previsão de agenda em Ipatinga, no Vale do Aço, e em Montes Claros, no norte de Minas. Kalil deve acompanhar o ex-presidente, para casar ainda mais a sua imagem com a imagem de Lula.