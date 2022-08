Pesquisa Ipec: Zema, 40%; Kalil tem 22% das intenções de voto

Zema está à frente de Kalil na pesquisa Ipec (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press; Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) aparece à frente de Alexandre Kalil (PSD) na disputa pelo governo de Minas. De acordo com os números da pesquisa Ipec, antigo Ibope, divulgada nesta segunda-feira (15/8), o atual chefe do Executivo obteve 40% das intenções de voto, enquanto seu principal adversário tem 22%.

Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o senador Carlos Viana (PL) apareceu com 5% da preferência do eleitorado. Marcos Pestana (PSDB) aparece com 2%. Na disputa, ambos estão tecnicamente empatados.

Cabo Tristão (PMB), Lorene Lourdes (PCO), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portgal (PSTU) tem 1% das intenções.

Os votos brancos e nulos somam 11%, enquanto 15% dos eleitores não responderam ou não opinaram.

A margem de erro é de três pontos percentuais e tem nível de confiança de 95%.

A pesquisa ouviu 1,2 mil eleitores entre os dias 12 e 14 de agosto e se encontra registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Rejeição

A pesquisa também ouviu os entrevistados sobre o nível de rejeição de cada candidato. Segundo o levantamento, 16% dos eleitores não votariam em Romeu Zema em nenhuma hipótese.

Alexandre Kalil tem 14% de rejeição, enquanto Carlos Viana é reprovado por 8% do eleitorado.

