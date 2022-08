Pesquisa Ipec: Haddad lidera em SP com 29%; Tarcísio tem 12%

Ex-prefeito de São Paulo, Haddad lidera disputa em São Paulo (foto: Daniel Ramalho/AFP) Pesquisa Ipec divulgada na noite desta segunda-feira (15/8) apontou que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), está à frente na disputa pelo governo de São Paulo. Ele aparece com 29% das intenções de voto, enquanto o ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos) obteve 12% da preferência do eleitorado.

Brancos e nulos somaram 23% dos votos, enquanto o percentual daqueles que não souberam ou não responderam foi de 16%.





Foi primeira pesquisa de intenção de voto do instituto, antigo Ibope, com eleitores do estado de São Paulo, feita antes do término do prazo para o registro das candidaturas, que expirou nesta segunda-feira.





O Ipec entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 59 cidades. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, diante de um nível de confiança de 95%.