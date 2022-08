Em Juiz de Fora, Bolsonaro convoca para o 7 de Setembro: 'Vamos às ruas'

Lançamento da campanha de Bolsonaro se deu em Juiz de Fora, cidade mineira da Região da Zona da Mata (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), lançou no início da tarde desta terça-feira (16/08), em Juiz de Fora, sua campanha para reeleição.









O presidente falou por cerca de 20 minutos em um carro de som e aproveitou a oportunidade para convocar apoiadores para um ato nacional pelo 7 de setembro, feriado pela Independência da República.

"No próximo dia 7 de setembro, vamos às ruas pela última vez. Num primeiro momento, por nossa independência, e num segundo a garantia da nossa liberdade", afirmou, durante o pronunciamento.

Ele estava acompanhado do senador Carlos Viana (PL-MG), candidato ao Governo de Minas, e também comentou sobre a eleição estadual. Outras figuras como Michelle Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, o senador e filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o vice na chapa, Braga Netto (PL), também acompanhavam o presidente.





"Minas Gerais faz parte da história, sabemos o que representa. Minas Gerais é, na verdade, a locomotiva de qualquer campanha eleitoral. Tenho Carlos Viana entre tantos outros comigo, façam escolhas com razão para dizer que nosso país é de prosperidade", afirmou.Bolsonaro retorna a Brasília após o discurso que abriu oficialmente a campanha à reeleição. A presença dele é esperada na posse de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcada para às 19h desta terça na capital do Brasil.

O presidente da República e candidato à reeleição chegou em Juiz de Fora às 11h. Ele desembarcou no Aeroporto da Serrinha e foi recebido por lideranças cristãs evangélicas no Aeroclube de Juiz de Fora. Após atender apoiadores e populares, ele partiu - com direito a motociata - para o calçadão da Rua Halfeld, onde discursou.





Facada





Em 2018, Bolsonaro, à época filiado ao PSL, fazia um ato de campanha em Juiz de Fora quando sofreu um ataque. Ele levou um golpe de faca na barriga de um homem, Adélio Bispo, que se infiltrou em meio à multidão e atingiu o então deputado federal pelo Rio de Janeiro - Adélio segue preso desde então.





Bolsonaro precisou ser atendido às pressas e foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, onde passou por cirurgia. O então candidato conseguiu se recuperar, mas foi submetido a novas intervenções cirúrgicas de manutenção. À época, Bolsonaro não participou de debates televisivos depois da facada.





No segundo turno de 2018, Bolsonaro venceu as eleições e se tornou presidente do Brasil. Ele teve 55,13% dos votos válidos contra 44,87% de Fernando Haddad (PT).





Eleições 2022





Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.

Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador.

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.