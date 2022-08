Bolsonaro vai discursar no mesmo local onde foi esfaqueado em Juiz de Fora

Local onde Bolsonaro sofreu ataque com faca durante campanha eleitoral, em 2018 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, inicia oficialmente na terça-feira (16/08) a campanha eleitoral visando à reeleição nas eleições de outubro de 2022. O candidato estará em Juiz de Fora, município mineiro da Região da Zona da Mata, e vai discursar no calçadão da cidade, local onde foi esfaqueado em 2018 durante ato político.









Primeiro, Bolsonaro irá se reunir com autoridades religiosas no Aeroclube de Juiz de Fora. De lá, ele passará - com direito a motociata - pela Santa Casa de Misericórdia, local onde recebeu os primeiros socorros após receber um golpe de faca na campanha de 2018.





Depois, Bolsonaro segue para o calçadão da Rua Halfeld, onde deve chegar ao meio-dia. A confirmação do discurso no ponto exato onde levou a facada se deu neste domingo (14). Depois do pronunciamento, a tendência é que Bolsonaro retorne a Brasília, capital federal.

Facada

Campanha de 2018: Bolsonaro logo após ser atingido com uma facada na barriga (foto: Raysa Leite/AFP) Em 2018, Bolsonaro, à época filiado ao PSL, fazia um ato de campanha em Juiz de Fora quando sofreu um ataque. Ele levou um golpe de faca na barriga de um homem, Adélio Bispo, que se infiltrou em meio à multidão e atingiu o então deputado federal pelo Rio de Janeiro - ele está preso desde então.





Bolsonaro precisou ser atendido às pressas e foi encaminhado à Santa Casa.e precisou passar por cirurgia. O então candidato conseguiu se recuperar, mas já passou por novas intervenções cirúrgicas de manutenção. À época, Bolsonaro não participou de debates televisivos depois da facada.





No segundo turno de 2018, Bolsonaro venceu as eleições e se tornou presidente do Brasil pelos próximos quatro anos. Ele teve 55,13% dos votos válidos contra 44,87% de Fernando Haddad.

Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Eymael (DC), Soraya Thronicke (União) e Roberto Jefferson (PTB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.