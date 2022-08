Eleitores aguardam motociata de Bolsonaro aos gritos de "mito"

Apoiadores de Bolsonaro, candidato à reeleição, cercam os arredores do Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira (foto: Bruno Luis Barros/EM/D.A Press) Os apoioadores de Bolsonaro que deixaram para chegar na útima hora ao aeroporto de Juiz de Fora, na Zona da Mata, estão tendo que se dirigir ao local a pé. Uma longa fila de carros se formou no entorno de onde o presidente sairá em uma motociata.











Ver galeria . 17 Fotos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press )

O chefe do Executivo nacional discursará, sob forte esquema de segurança, para apoiadores na Rua Halfeld, esquina com a Batista de Oliveira - o mesmo ponto onde sofreu o atentado. Acompanhado de apoiadores que se vestem de verde e amarelo e carregam bandeiras do Brasil, o presidente segiuirá em motociata em direcão ao Centro da cidade.O chefe do Executivo nacional discursará, sob forte esquema de segurança, para apoiadores na Rua Halfeld, esquina com a Batista de Oliveira - o mesmo ponto onde sofreu o atentado.





Candidato do PL ao governo estadual, Carlos Viana participa da organização do ato juntamente com o deputado estadual Bruno Engler (PL), um dos principais correligionários mineiros do presidente.



Engler, inclusive, chegou em Juiz de Fora nessa segunda-feira (15/8) e acompanhou os preparativos da segurança na Rua Halfeld na noite de ontem.





O presidente regressa para Brasília às 15h, logo após o discurso na região central da cidade.