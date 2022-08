Lula e Bolsonaro vão a cidades simbólicas para começar campanha eleitoral

Lula e Bolsonaro começam hoje suas campanhas eleitorais (foto: Ricardo Stuckert e Mauro Pimentel/AFP)

Apelando ao simbolismo da cidade em que afirma ter "renascido", o presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu iniciar a campanha de reeleição à Presidência da República no "exato local" onde levou a facada no período pré-campanha de 2018: o calçadão da esquina entre as ruas Halfeld e Batista de Oliveira, no centro de Juiz de Fora (MG).



Seu principal oponente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolheu o ABC paulista, berço do movimento sindical e do PT, para abrir oficialmete a campanha para retornar ao Palácio do Planalto.





De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a partir de hoje , os candidatos poderão dar início à propaganda eleitoral, com comícios e distribuição de material gráfico, como "santinhos" e adesivos.





Segundo o cronograma do comitê de campanha, Jair Bolsonaro desembarcará hoje pela manhã no aeroclube municipal, onde terá um encontro fechado com comunidades evangélicas. Depois, de acordo com o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), um dos organizadores da agenda, cumprimentará apoiadores e seguirá em motociata pela cidade da Zona da Mata mineira até o local da facada. Lá, subirá em um trio elétrico e discursará, finalizando a programação do dia. A previsão inicial era que o presidente visitasse a Santa Casa, mas a possibilidade foi descartada. A segurança presidencial foi reforçada.





"O presidente virá para cá fazer seu pronunciamento no local exato onde ele sofreu a facada e teve a sua campanha de 2018 interrompida. Ele chega ao meio-dia para fazer o seu pronunciamento, iniciando a campanha pela reeleição no local onde ele nasceu de novo", disse o deputado.





Bolsonaro vai centrar o discurso — carregado de sentimentalismo com a lembrança do atentado — nas ações do governo na melhora dos indicadores econômicos e no aumento do Auxílio Brasil para R$ 600. O presidente não abrirá mão de destacar pautas ideológicas, vai reforçar os ataques ao sistema eleitoral, repetindo os pedidos por "eleições auditáveis", não deixará de alfinetar o ex-presidente Lula, lembrando casos de corrupção. Em outra ponta, o acenará a mulheres e jovens, público nos quais enfrenta ampla rejeição , de acordo com as pesquisas de intenção de votos.





Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, é considerado estado decisivo nas eleições. No dia 15 do mês passado, Bolsonaro esteve em Juiz de Fora , quando participou de um culto da 43ª Convenção Estadual das Assembleias de Deus (Conamad). No evento evangélico, relembrou o atentado.





"Depois de quase quatro anos, eu retorno a Juiz de Fora. A maioria dos médicos que me viram naquele estado disse que a cada 100 pessoas que levam uma facada daquela, apenas uma tinha a chance de sobreviver. Alguns acham que é sorte. Eu acho que é outra coisa: é a mão de Deus. Ou melhor, eu tenho a certeza", discursou, à época.

Origens

O ex-presidente Lula previa iniciar sua agenda, hoje, na zona sul da capital paulista, em uma visita à fábrica da MWM Motores e Geradores, no início da manhã. Porém, segundo sua assessoria, a visita foi cancelada devido à falta de tempo para organizar os procedimentos de segurança, que serão reforçados por causa do clima de tensão política que cerca as eleições.





À tarde, o petista irá à fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Além de estratégica, a escolha do local também é simbólica, já que Lula iniciou sua carreira política no sindicato dos metalúrgicos da região e já trabalhou na fábrica da montadora. A cidade —o B do ABC paulista — é, também, o berço do Partido dos Trabalhadores. No fim da tarde, Lula irá à posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.





Na quinta-feira, o candidato petista dedicará sua agenda ao eleitor mineiro, um dia depois da visita do presidente Bolsonaro a Juiz de Fora. Lula irá a Belo Horizonte , onde discursará em comício na capital mineira ao lado do candidato ao governo do estado pelo PSD, o ex-prefeito Alexandre Kalil, apoiado pelo PT.