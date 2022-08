Começa a corrida pelo poder

Kalil vai inaugurar comitê de campanha hoje, em BH. Na quinta, ele participa de ato com Lula (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A PRESS - 30/6/22)



Foi dada a largada à campanha eleitoral. A partir de agora, candidatos podem pedir votos explicitamente, informando, inclusive, os números de seus partidos.



Em Minas Gerais, as atenções se voltam para Juiz de Fora, na Zona da Mata, que sediará o primeiro ato oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL) na busca pela reeleição. Ele vai discursar a apoiadores no calçadão da Rua Halfeld, no Centro da cidade, onde foi golpeado a faca há quatro anos, em plena campanha. Ao lado dele, também para dar o pontapé inicial em suas andanças pelo estado, estará o senador Carlos Viana, candidato do PL ao governo estadual.



Em Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) inaugura o comitê de sua campanha ao Palácio Tiradentes, enquanto o PT e os partidos aliados afinam as estratégias para o ato que vai unir, na quinta-feira (18/8), na Praça da Estação, o ex-prefeito da capital e o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva.

Embora seja aguardado para a posse de Moraes, certo mesmo é que Bolsonaro cumprirá intensa agenda em Juiz de Fora. Ele chega à cidade às 11h, via Aeroporto da Serrinha, e receberá as bênçãos de líderes religiosos – pastores evangélicos e autoridades católicas foram convidados para o ato. Depois, vai liderar uma motociata rumo à Rua Halfeld. No tradicional calçadão do Centro juiz-forano, o presidente fará o primeiro pronunciamento de sua campanha à reeleição. Carlos Viana também deve falar. O encontro com os simpatizantes está agendado para começar às 13h, duas horas antes do embarque presidencial rumo à capital federal.

Viana participa da organização do ato, bem como o deputado estadual Bruno Engler (PL), um dos mineiros mais próximos a Bolsonaro. O parlamentar planeja uma "grande festa" para recepcionar o candidato à reeleição. "É um privilégio para nós a campanha do presidente estar começando em Minas Gerais." A tendência é que Bolsonaro retorne a Minas ainda nesta semana. Isso porque ele é esperado em Belo Horizonte na sexta-feira (19/8) para a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).

Juiz de Fora vai sediar, ainda, parte das primeiras atividades da campanha do ex-deputado Marcus Pestana (PSDB) ao governo mineiro. Nascido na cidade, o tucano estará por lá para inaugurar seu comitê de campanha e visitar o memorial em homenagem ao ex-presidente Itamar Franco. Pela manhã, Pestana passará por Ubá, também na Zona da Mata.

Em Belo Horizonte, vão começar as campanhas de Lorene Figueiredo (Psol), candidata ao governo, e de Leonardo Péricles (Unidade Popular), postulante ao Palácio do Planalto. Lorene vai caminhar pelo Mercado Central durante a manhã de hoje, enquanto Péricles, acompanhado da correligionária Indira Xavier, concorrente ao Executivo estadual, irá panfletar na Praça Sete, no Centro. Antes, a dupla vai conversar com trabalhadores na porta da fábrica Magnesita, em Contagem, na região metropolitana.

Animados

Em que pese a necessidade de alcançar Romeu Zema nos levantamentos eleitorais, Alexandre Kalil e Lorene Figueiredo demonstram otimismo com o início de suas campanhas. “Estou muito feliz e animado para essa caminhada que a gente começa agora, ao lado do presidente Lula. Tenho convicção do bom trabalho que eu e minha equipe fizemos em BH, e quero agora levar isso para toda Minas Gerais”, disse, ontem, o candidato do PSD. O comitê de Kalil será instalado na Região Centro-Sul da capital. “São propostas comprometidas com o combate à exploração, à desigualdade social e à concentração de renda e riqueza”, afirmou Lorene, ao tratar das ideias que pretende encampar até 2 de outubro, data do primeiro turno.

Suplente A Justiça Eleitoral recebeu 10 pedidos de registro de candidaturas ao governo. A única vaga de Minas no Senado em jogo neste ano, por sua vez, terá nove concorrentes. O último a enviar as informações de campanha foi Alexandre Silveira (PSD), que tentará a reeleição. Ontem, ele anunciou o deputado estadual Virgílio Guimarães, do PT, como primeiro suplente. A também petista Cida Lima, vereadora de Ipatinga, será a segunda reserva.





"É com muita alegria, com o coração cheio de esperança e com muita energia e vontade de lutar ao lado do nosso povo que anunciamos que o time do Lula está completo para entrar em campo em Minas Gerais", disse Virgílio, ao ser confirmado no posto. “Como servidor público da segurança pública, sempre defendi que houvesse na nossa chapa a participação de uma representante da educação. A professora Cida Lima tem uma experiência muito bonita nessa área em Minas. Virgílio, da mesma forma, como economista e nome histórico do Partido dos Trabalhadores, agrega com sua experiência política e capilaridade em todo interior”, disse Silveira.





Ainda ontem, Silveira participou de evento em BH com lideranças do União Brasil, partido fruto da fusão entre DEM e PSL. Embora vá ficar neutro na disputa estadual, a cúpula do União dará apoio informal à candidatura do senador pessedista.