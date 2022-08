Pesquisa Ipec: Lula lidera em Minas com 39%; Bolsonaro tem 26%

Lula leva vantagem no cenário de Minas Gerais (foto: EVARISTO SA / AFP)

A pesquisa Ipec divulgada na noite desta segunda-feira (15/8) aponta vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) no cenário de Minas Gerais. O candidato do PT obteve 39% das intenções de voto, enquanto o atual presidente apareceu com 26%.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes obteve 3% dos votos no eleitorado mineiro. Já a senadora Simone Tebet (MDB) chegou aos 2% do eleitorado.

A disputa em Minas se torna importante, já que todos os presidentes eleitos democraticamente venceram no estado, que conta com o segundo maior colégio eleitoral do país.

Na disputa pelo governo do estado, Romeu Zema (Novo) lidera a disputa com 40% dos votos, enquanto Alexandre Kalil (PSD) tem 22%.

Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o senador Carlos Viana (PL) apareceu com 5% da preferência do eleitorado.

A pesquisa entrevistou presencialmente 1,2 mil eleitores, em Minas Gerais. Ela está registrada junto ao TSE sob o número MG-02868/2022.

A margem de erro do levantamento é estimada em três pontos percentuais, dentro de um intervalo de confiança de 95%.

O "Beabá da Política"