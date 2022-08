Eduardo Bolsonaro reclama da Anvisa por máscaras em voos: 'Será eterna?'

Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, reclamou da Anvisa nas redes sociais (foto: EVARISTO SÁ / AFP)

Companhias aéreas tem que passar aviso da ANVISA nos voos falando que máscaras não são apenas para prevenir COVID, mas também outras doenças



Em outros países ela não é mais obrigatória



A depender da ANVISA essa ordem para uso de máscaras em voos será eterna. É o "novo normal" pic.twitter.com/PvqtTZ4GnB %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 15, 2022

Nota técnica embasa uso de máscaras em voos

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi às redes sociais, nesta segunda-feira (15/8), reclamar da obrigatoriedade do uso de máscaras durante viagens de avião. Mesmo com a flexibilização da proteção facial em diversas localidades Brasil afora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda pede que boca e nariz estejam cobertos nas aeronaves."Companhias aéreas têm que passar aviso da Anvisa nos voos falando que máscaras não são apenas para prevenir COVID-19, mas também outras doenças Em outros países ela não é mais obrigatória", disse um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), em menção a um recado passado por comissários de bordo antes das decolagens.Na publicação, Eduardo Bolsonaro está sentado em uma poltrona de uma avião. Ele está usando máscara."A depender da Anvisa, essa ordem para uso de máscaras em voos será eterna. É o 'novo normal'", protestou.Em maio, a Anvisa publicou nota técnica permitindo que as companhias aéreas voltassem a servir alimentos aos passageiros. Há autorização para a retirada das máscaras durante as refeições e, também, para a ingestão de água. O uso da proteção permanece obrigatório durante todos os outros momentos das viagens."O entendimento da Agência é de que o uso de máscaras é necessário no interior das aeronaves, nas áreas aeroportuárias de acesso controlado ('lado ar'), nos estabelecimentos localizados no 'lado ar', e nos meios de transporte", lê-se em trecho do documento.