Senado: deputado do PT fica com a primeira suplência na chapa de Silveira

Virgílio Guimarães (foto) é o primeiro suplente na chapa de Alexandre Silveira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 9/5/22)

Suplente chegou a ensaiar candidatura à Câmara

Nove no páreo pelo Senado

O deputado estadual Virgílio Guimarães, do PT, será o primeiro suplente do senador Alexandre Silveira (PSD) em sua campanha à reeleição. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (15/8) à Justiça Eleitoral. A segunda reserva na chapa de Silveira é a também petista Cida Lima, vereadora de Ipatinga.Senador desde fevereiro deste ano, quando Antonio Anastasia assumiu assento no Tribunal de Contas da União (TCU), Silveira tem, além do PT, os apoios de PCdoB, PV e PSB. Parte da Rede Sustentabilidade também é simpática a ele, mas de modo informal, visto que a legenda forma uma federação com o Psol - que tem Sara Azevedo como candidata.A indicação do deputado estadual para a primeira suplência vai ao encontro do que mostrou ona semana retrasada, quando já circulava a possibilidade de um dos reservas de Silveira ser um veterano do PT "É com muita alegria, com o coração cheio de esperança e com muita energia e vontade de lutar ao lado do nosso povo que anunciamos que o time do Lula está completo para entrar em campo em Minas Gerais", disse Virgílio, ao ser anunciado no posto.Além de Silveira, Lula apoia a candidatura de Alexandre Kalil (PSD) ao governo mineiro. O vice dele é o também petista André Quintão, colega de Virgílio Guimarães na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) Virgílio Guimarães chegou a ter uma candidatura a deputado federal aprovada pelo PT. A ideia, contudo, sequer chegou a ser registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Ele cumpre, desde 2018, seu primeiro mandato como parlamentar estadual. Apesar disso, é um dos decanos do diretório petista no estado.Economista, Virgílio foi o vereador mais votado de Belo Horizonte no pleito de 1992. Depois, entre 1999 e 2011, exerceu mandatos na Câmara dos Deputados. Antes, chegou a participar da Assembleia Constituinte formada em 1987. Em 1985 e 1996, foi candidato a prefeito de BH, mas perdeu.Para sucedê-lo na Assembleia, Virgílio resolveu emplacar a candidatura do aliado Ricardo Campos.Cida Lima, por sua vez, é professora e tem trajetória ligada ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (SindUTE-MG).Alexandre Silveira pediu o registro de sua candidatura ao Senado Federal no último dia do prazo para tal. Além dele e da já citada Sara Azevedo, do Psol, a vaga é disputada por Bruno Miranda (PDT), Cleitinho Azevedo (PSC), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB), Marcelo Aro (PP), Naomi de Almeida Coura (PCO) e Pastor Altamiro Alves (PTB).À Justiça Eleitoral, Silveira declarou ter aproximadamente R$ 8,5 milhões em bens.No fim do mês passado, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo, apontou que o senador do PSD está em segundo na disputa pela Câmara Alta do Congresso Nacional, com 9,2% das intenções de voto. O líder, Cleitinho, tem 12,7%.Quando associado a Lula, no entanto, Silveira passa a ter 26,5% da preferência do eleitorado e toma a ponta . A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714-2022