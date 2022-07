Com apoio de Lula e Kalil, Silveira abre vantagem na disputa ao Senado

Lula e Alexandre Silveira (foto: Ricardo Stuckert/PT)

Estado de Minas. Alexandre Silveira (PSD) lidera um dos cenários estimulados da corrida pela vaga no Senado por Minas Gerais. Quando associado aos aliados Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência da República, e Alexandre Kalil (PSD) , que tenta o governo mineiro, Silveira tem 26,5%. O dado compõe pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada nesta sexta-feira (29/7) com exclusividade pelo





A segunda colocação é do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL), que, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo correligionário Carlos Viana, pré-candidato ao governo, soma 17,8%.









O levantamento registra, ainda, 23,3% de indecisos. Possíveis votos em branco ou nulos são 16,1%; 0,6% dos participantes da sondagem não responderam.



'Apadrinhamento'





Para Domilson Coelho, diretor-executivo do Instituto F5, a liderança de Silveira no cenário em que ele é associado a Lula e a Kalil se explica, sobretudo, pelo bom desempenho do petista nas pesquisas sobre o voto presidencial dos mineiros. "Esse apadrinhamento político com, certeza, vai refletir na eleição", diz.









"A partir do momento em que eles se tornarem conhecidos, vão mostrar os padrinhos políticos. O poder de fogo de cada um estará baseado nisso", afirma Domilson. "Quem mais tem condição de crescer é Alexandre Silveira, seguido de Marcelo Álvaro", emenda, citando, também, boas perspectivas para Marcelo Aro. "Ele conta com o apoio de Zema - que tem grande aceitação". Segundo o especialista, ainda há certo desconhecimento da população quanto aos candidatos e pré-candidatos a senador. As propagandas eleitorais no rádio e na televisão, previstas para iniciar em 26 de agosto, devem alterar paulatinamente o retrato."A partir do momento em que eles se tornarem conhecidos, vão mostrar os padrinhos políticos. O poder de fogo de cada um estará baseado nisso", afirma Domilson. "Quem mais tem condição de crescer é Alexandre Silveira, seguido de Marcelo Álvaro", emenda, citando, também, boas perspectivas para Marcelo Aro. "Ele conta com o apoio de Zema - que tem grande aceitação".





Outro cenário tem Cleitinho na ponta









Cleitinho Azevedo, deputado estadual e pré-candidato ao Senado (foto: Luiz Santana/ALMG )

No cenário estimulado tradicional, em que uma lista de potenciais postulantes é dada aos participantes, mas sem a associação a candidatos a outros cargos, a liderança é de Cleitinho Azevedo, com 12,7%. A vantagem dele para o vice-líder, Alexandre Silveira, que tem 9,2%, está acima da margem de erro de 2,5 pontos da coleta.





Em seguida, com 3%, aparece Sara Azevedo, tecnicamente empatada com Marcelo Álvaro Antônio (1,8%), Marcelo Aro (1,7%) e Dirlene Marques (1%). Nessa configuração, os indecisos chegam a 44,2% do total, e brancos/nulos são 25,1%. Outros 1,3% não responderam.





A pesquisa divulgada hoje contempla apenas os postulantes que já tiveram suas candidaturas confirmadas, como Silveira e Dirlene, e as pré-candidaturas divulgadas pelas legendas, como as de Álvaro Antônio e Marcelo Aro.









Indecisão predomina na pesquisa estimulada





O levantamento também contempla o recorte espontâneo, em que os eleitores podem mencionar livremente o nome que pretendem escolher para o Senado em 2 de outubro. Nesse cenário, a indecisão chega a 74%, mas a liderança é, de novo, de Cleitinho, com 6,4%.









Deputado federal Aécio Neves pode concorrer ao Senado (foto: Reprodução) Atrás dele, está Silveira, que dispõe de 3,1%. Embora ainda tenha dúvidas sobre seu futuro político, Aécio Neves foi citado por 0,7% dos participantes.





Álvaro Antônio, por sua vez, conseguiu 0,4% das lembranças. Nomeados, também, Marcelo Aro (0,2%), Paulo Piau (0,1%) e a deputada federal Greyce Elias, do Avante (0,1%). Mesmo Antonio Anastasia, que exercia mandato de senador pelo PSD até os primeiros dias deste ano, mas agora ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), obteve 0,1%. Na cena espontânea, foram identificados 12,5% de potenciais brancos/nulos e 2,4% de abstenções.





Para construir os três cenários simulados neste texto, os entrevistadores do Instituto F5 Atualiza Dados ouviram, por telefone, 1.625 eleitores entre os dias 25 e 28 de julho. O nível de confiança dos resultados é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714-2022.





Aécio avalia futuro





Ontem, Aécio recorreu ao Instagram para estipular um prazo sobre o anúncio de suas pretensões no pleito deste ano. A ideia do deputado tucano é divulgar os rumos que tomará na quinta-feira da próxima semana (4).





Apesar do bom desempenho em outros levantamentos eleitorais a respeito do Senado, o ex-governador mineiro (2003-2010) disse ainda não ter resposta sobre a possibilidade de tentar retornar à Câmara Alta do Congresso Nacional.





"Claro que vejo essas manifestações que tenho recebido no estado inteiro em apoio à minha candidatura ao Senado. As pesquisas com uma distância muito grande na frente, nas avaliações que são feitas. Vejo como um reconhecimento a tudo que fizemos em Minas ao longo de todos esses anos", falou.





"Estou conversando com muita gente, avaliando o que é melhor para nós. Essa pergunta (sobre disputar o Senado), vou responder em primeira mão no meu Instagram na quinta-feira da próxima semana", assegurou Aécio.