Pesquisa: diferença de Kalil para Zema é de 11 pontos percentuais

Romeu Zema segue líder na disputa seguido por Alexandre Kalil (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press Ramon Lisboa/EM/DA Press) Pesquisa realizada pelo Real Time Big Data para o governo de Minas, divulgada nesta quinta-feira (21/7), mostra o governador Romeu Zema (Novo) com 44% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), com 33%.





O senador Carlos Viana (PL) aparece em terceiro lugar, com 8%. Depois dele, estão: Marcos Pestana (PSDB) com 2%; Lorene Figueiredo (PSOL) com 1% e Vanessa Portugal (PSTU) com 1%.





Renata Regina do PCB não pontuou. Brancos ou nulos somaram 6% dos eleitores. Outros 5% não sabem ou não quiseram responder em quem vão votar









Pesquisa eleitoral





A pesquisa Real Time Big Data foi registrada no Superior Tribunal Eleitoral (STE) sob o número: MG-05124/2022. Foram entrevistadas por telefone 1500 pessoas entre os dias 19 e 20 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados têm 95% de nível de confiança.