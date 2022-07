Servidores do TRE-MG temem violência nas eleições e pedem segurança

AM

Para o coordenador geral do Sitraemg Lourivaldo Duarte, quando as urnas eletrônicas e o processo eleitoral são caluniados, a Justiça Eleitoral e o livre e soberano direito ao voto do cidadão estão sendo agredidos (foto: TRE-MG/DIVULGAÇÃO)





Direcionado ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), o desembargador Maurício Torres Soares, o pedido do sindicato destaca que a medida visa garantir a integridade física dos servidores que estão atuando na ponta do processo eleitoral.

“O acirramento político que marcará o pleito dessas eleições, a falta de segurança nos cartórios e até mesmo a falta de contingente policial em muitas cidades do interior colocam em risco direto todos os servidores e servidoras, o que requer providência urgente por parte desse Eg. Tribunal”, afirma o sindicato no pedido.