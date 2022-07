Bolsonaro ironiza STF sobre Daniel Silveira: 'Depois acusam-me de ditador'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender o indulto concedido ao deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) em contraponto à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (21/7).

A declaração foi dada em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ao falar sobre o Supremo, Bolsonaro disse que “mandaram prender um deputado e eu mandei soltar imediatamente”.

“Depois acusam-me de ditador”, brincou o presidente.

Essa não é a primeira vez que o presidente fala sobre as acusações. No início do mês, Bolsonaro disse que foi obrigado a conceder a "graça presidencial" ao deputado.