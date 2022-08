STF: Rosa Weber é eleita presidente e vai substituir Fux

Rosa Weber já atuou como presidente do TSE e agora comandará o STF (foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil)

A ministra Rosa Weber foi eleita nesta quarta-feira (10/8) a nova presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela ocupará o posto de Luiz Fux e ficará no cargo até outubro do ano que vem, quando completará 75 anos e se aposentará.

Gaúcha de Porto Alegre, Rosa tomou posse na Suprema Corte em 2011, depois de ter sido indicada pela então presidente Dilma Rousseff (PT). Ela também atuou como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2018 a 2020, com participação nas eleição presidencial que elegeu Jair Bolsonaro (PL).

Rosa Weber também foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), entre 2006 a 2011.

Antes de se consolidar na carreira de magistrada, a ministra desempenhou as funções de auxiliar de protocolo da Inspetoria Seccional do Ministério da Educação, na cidade de Porto Alegre, em 1968; assistente superior da Secretaria da Administração do Estado do Rio Grande do Sul, de 1974 a 1975; e auditora-fiscal do trabalho da Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, de 1975 a 1976.



Revezamento

A eleição para presidente do STF é realizada entre os próprios ministros, num sistema de revezamento. Costumeiramente, é eleito o integrante mais antigo para o posto, desde que já não tenha assumido a função.

Na sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito o vice-presidente do STF.