Após novo ataque de Bolsonaro, STF defende urnas: 'Não caia em fake news'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) convidou embaixadores estrangeiros para evento no qual ele criticou a confiabilidade do TSE (foto: Clauber Cleber Caetano/PR/Divulgação)

Não caia em fakenews! A urna eletrônica vive sendo testada e nunca teve fraude comprovada. Ela é segura e auditável! Confira o vídeo produzido pelo @TSEjusbr para combater os boatos que andam circulando por aí. Compartilhe a verdade! pic.twitter.com/TvZZGmvwFC %u2014 STF (@STF_oficial) July 18, 2022

O Supremo Tribunal Federal (STF) postou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (18/7), um vídeo de aviso sobre como funcionam os testes para segurança da urna eletrônica e o fato dela nunca ter tido uma fraude comprovada.O material foi produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como forma de combater boatos falsos. No mesmo dia, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se manifestou e disse que é necessário um "basta" a Bolsonaro A publicação, que começa com o aviso "Não caia em fake news!", foi realizada após o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se reunir com embaixadores estrangeiros, em Brasília, para falar sobre a confiabilidade do processo eleitoral brasileiro . Um tema que o presidente vem tocando há anos, sem apresentar qualquer prova que válide a fala.O Twitter do STF também compartilhou uma postagem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que critica a insistência do líder do Executivo e apoiadores de questionarem a confiabilidade das urnas eletrônicas.