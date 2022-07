Bolsonaro a embaixadores: 'Brasil está voando, e o povo gosta da gente'

Presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou na tarde desta segunda-feira (18/7) para 40 embaixadores de países estrangeiros no Palácio da Alvorada (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Durante encontro na tarde desta segunda-feira (18/7) com 40 embaixadores de países estrangeiros no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e deu o tom de que seu governo é perseguido por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).Tentando envernizar a imagem de sua administração, o chefe do Executivo afirmou que “o Brasil está voando”. “O povo gosta da gente”, emendou.





Quanto aos ministros, as críticas foram concentradas em Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, atual presidente Tribunal Superior Eleitoral (TSE)."Por que um grupo de três pessoas apenas quer trazer instabilidade para o nosso país, não aceita nada das sugestões das Forças Armadas [que sugeriram mudanças no sistema eleitoral]?", disparou Bolsonaro.



Além de relacionar Fachin e Barroso ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro afirmou que seu governo é perseguido por opositores políticos. “As ações contra o nosso governo são inúmeras. É uma interferência por semana. Recebo prazo de 48 horas para explicar o porquê de eu não ter feito isso ou aquilo e são (ações) ajuizadas por parlamentares de esquerda. Eles tentam, o tempo todo, desestabilizar o governo”, declarou.



O ministro Alexandre de Moraes fixou na última sexta-feira (15/7) um prazo de dois dias para o presidente se manifestar sobre o pedido da oposição para que Bolsonaro seja proibido de fazer qualquer discurso de ódio ou incitação à violência sob pena de multa de R$ 1 milhão.



A ação foi movida após o assassinato do guarda municipal petista, morto no sábado (9/7), em Foz do Iguaçu, no Paraná, após ser baleado por um agente penitenciário federal apoiador de Bolsonaro. Logo, o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), confirmou que iria ao TSE para responsabilizar o presidente por incitar a violência. Em resposta ao magistrado, Bolsonaro respondeu com deboche nas redes sociais.





Bolsonaro questiona confiabilidade do sistema eleitoral



“A desconfiança do sistema eleitoral tem se avolumado”. Nesse aspecto, o objetivo do encontro com os líderes de outros países seria trazer luz sob a necessidade de “transparência e confiança nas eleições”, afirmou Bolsonaro aos embaixadores.



Em uso no Brasil desde 1996, nunca houve registro de fraude nas urnas eletrônicas. Apesar disso, Bolsonaro declarou que “não podemos enfrentar as eleições sob o manto da desconfiança".



"Queremos ter a certeza de que o voto do eleitor vai justamente para aquela pessoa escolhida. Quem ganhar, o outro lado terá que se conformar. Estamos há três meses das eleições (...)”, avaliou Bolsonaro, que, ainda, chegou a retomar a pauta da suposta manipulação de números nas eleições de 2018.



“O senhor Barroso, também como o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É o contrário o que está acontecendo”, acusou o presidente. Segundo ele, os ministros estariam atuando no TSE para vedar medidas de transparência com o objetivo de eleger “o outro lado”.



"Eu ando o Brasil todo, sou bem recebido em qualquer lugar. Ando no meio do povo. O outro lado, não. Nem sequer come no restaurante do hotel, porque não tem aceitação. Pessoas que devem favores a eles não querem um sistema eleitoral transparente. Pregam o tempo todo que, após anunciar o resultado das eleições, os chefes de Estado dos senhores devem reconhecer o resultado das eleições”, avaliou.

O "Beabá da Política"