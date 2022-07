Discurso de ódio: Moraes dá 48h para Bolsonaro, que diz: 'sou contra'

Bolsonaro debocha de pedido de Alexandre de Moraes, do STF (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O presidente Jair Bolsonaro (PL) debochou do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (15/7). Via redes sociais, ele respondeu ao pedido do magistrado de se manifestar a respeito de uma representação movida por partidos de oposição que tentam impedir que ele promova discursos de ódio.





O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), confirmou que iria ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para responsabilizar o presidente por incitar a violência.





Com isso, foi solicitado que a cada incitação, Bolsonaro deveria pagar uma multa de R$ 100 mil. E também que condene de forma “clara e inequívoca” em redes sociais e canais de comunicação todos os tipos de discriminação e violência política, a começar pelo homicídio de Arruda, sob pena de multa diária individual de R$ 1 milhão de reais.





Conforme descreveu no despacho, Moraes deu 48 horas para que o presidente pudesse se manifestar. O chefe do Executivo, no entanto, debochou nas redes sociais: “Manifesto que sou contra”.

- Manifesto que sou contra. pic.twitter.com/jT0qT9PWtL %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 15, 2022





Na live desta sexta-feira (15/7), ele também comentou sobre o caso. “Parece que faz para mostrar: ‘Olha, eu sou togado, você vai fazer o que eu quero, senão minha caneta está aqui’”, apontou.





“Essas questões aqui levam a conflitos entre Poderes. Daqui a pouco vão falar que eu estou atacando o STF. Isso aqui é um ataque, me permitam, isso é uma covardia”, completou.

