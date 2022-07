Bolsonaro sobre piso salarial de enfermeiros: 'Vamos fazer o melhor'

Bolsonaro visitou Juiz de Fora nesta sexta-feira (15/7) (foto: ALEXANDRE GUSANZHE/EM/DA PRESS)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre projeto de lei que define o piso salarial de R$ 4.750,00 para os enfermeiros durante a sua visita à Santa Casa de Juiz de Fora, nesta sexta-feira (15/7).



“Sabemos o grosso que os senhores passam à frente da Santa Casa. É nossa obrigação buscar atendê-los. E buscamos né? Fazemos a justiça. Ontem, fizemos o piso dos enfermeiros…. ainda não chegou na minha mesa mas, o Queiroga deve me orientar. Tudo tem consequência, vamos fazer o que for melhor”.



A proposta estipula piso de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Agora, Jair Bolsonaro tem até 15 dias para sancionar o projeto de lei que institui o piso. Na quinta-feira (14/7), o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 124, decorrente da PEC 11/2022, que define um valor mínimo a ser pago a profissionais como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.A proposta estipula piso de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Agora, Jair Bolsonaro tem até 15 dias para sancionar o projeto de lei que institui o piso.

Relembre



Bolsonaro ficou internado na Santa Casa de Juiz de Fora entre a tarde de 6 de setembro de 2018 e a manhã do dia seguinte, quando foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP).





O então presidenciável chegou à casa de saúde após ser atingido no abdômen por Adélio Bispo de Oliveira. O golpe gerou perfurações no intestino grosso e no intestino delgado, bem como na artéria mesentérica, responsável por levar sangue ao intestino.





Segundo Bolsonaro, a facada é a causa de suas recentes internações. Em janeiro deste ano, o chefe do Executivo ficou dois dias hospitalizado por causa de uma obstrução intestinal.





Em 2019, o presidente da República recebeu, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), o médico Paulo Gonçalves de Oliveira Júnior, chefe da equipe que o atendeu no hospital em Juiz de Fora.