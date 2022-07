Bolsonaro decreta luto de três dias pela morte de Shinzo Abe

Bolsonaro e Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro japonês (foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou nesta sexta-feira (8/7) luto oficial de três dias no Brasil pelo assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe. O chefe do Executivo apontou indignação e pesar, destacando que Abe foi "um grande amigo do Brasil."

Bolsonaro ainda fez votos de que o autor do disparo seja punido rigorosamente. "Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão”, escreveu.

- Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão. pic.twitter.com/Daeu4Qn629 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2022

O premiê tinha 67 anos e foi alvo de um atentado no qual foi atingido por um tiro enquanto discursava na cidade de Nara. Abe foi um dos primeiros-ministros japoneses que mais tempo ficaram no cargo nos últimos anos, durante oito anos, até quando renunciou em setembro de 2020 por problemas de saúde.

Ele foi atingido no peito, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um suspeito de ter efetuado o disparo, Tetsuya Yamagami, 42 anos, foi preso pouco depois. Ele é ex-militar da marinha japonesa.