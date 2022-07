Pesquisa: Lula tem oito pontos de vantagem sobre Bolsonaro em Minas

Lula lídera em Minas seguido por Bolsonaro (foto: Ricardo Stukert/PT Alan Santos/PR)

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (15/7) levantamento sobre as intenções de voto para presidente entre os eleitores de Minas Gerais.Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 42%, oito pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado, com 34%.Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), com 6,7% dos votos. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) é a quarta colocada, com 2,1%.Completam a lista André Janones (Avante), 2%; Pablo Marçal (Pros), 1,3%; Vera Lúcia (PSTU), 0,7%; Felipe D’avilla (Novo), 0,5%; Eymael (DC), Leonardo Pericles (UP), Luciano Bivar (UB) e Sofia Manzano (PCB), todos com 0,1%.