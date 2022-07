Bolsonaro faz homenagem a Shinzo Abe: 'É o risco dos bons'

Mais cedo, em seu Twitter, Bolsonaro havia se manifestado sobre a morte do ex-primeiro-ministro dizendo que recebeu a notícia "indignado", e prestou solidariedade ao povo japonês.



O presidente ainda decretou luto oficial no país por três dias. "Como sinal de nosso respeito ao povo japonês, de reconhecimento pela amizade de Shinzo Abe com Brasil e de solidariedade diante de uma crueldade injustificável, decretei luto oficial em todo o país durante 3 dias. Que seu assassinato seja punido com rigor. Estamos com o Japão", acrescentou.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com

" />