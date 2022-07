Bolsonaro dá indireta a Mandetta: 'Errei em algumas escolhas'

Presidente Jair Bolsonaro esteve em Juiz de Fora nesta sexta-feira (15/7) (foto: Alexandre Guzanshe/EM D.A Press)



Juiz de Fora - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta sexta-feira (15/7), ter cometido equívocos ao escalar parte de seu governo. Durante evento com médicos em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, ele teceu críticas indiretas a Luiz Henrique Mandetta, responsável pela pasta da Saúde de 1º de janeiro de 2019 a 16 de abril de 2020. O chefe do Executivo federal ainda relatou “pressões externas” durante o processo de escolha de seus ministros.



A crítica a Mandetta e a citação aos supostos erros cometidos na formação da equipe foram feitas enquanto Bolsonaro falava do Revalida, sistema probatório responsável por certificar os diplomas de médicos que se formaram no exterior.



“Errei em algumas escolhas, sim, como, por exemplo, o ex-ministro que queria mudar o Revalida. Deve ter alguém presente no dia da sanção do projeto, quando vetei artigo que modificava o Revalida e praticamente abria as portas para todo mundo ser médico no Brasi”, disse, ao visitar a Santa Casa de Misericórdia, onde ficou internado por algumas horas após levar uma facada em 6 de setembro de 2018.