Bolsonaro chora ao lembrar de facada: Pedi que minha filha não ficasse órfã

'Pedi que minha filha de sete anos não ficasse órfã', disse Bolsonaro em visita à Santa Casa em Juiz de Fora (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou, nesta sexta-feira (15/7), ao visitar a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ele ficou internado por algumas horas no hospital em setembro de 2018, após levar uma facada durante ato de sua campanha rumo ao Palácio do Planalto.





Na Santa Casa, Bolsonaro fez um pronunciamento aos médicos da casa de saúde.









Segundo Bolsonaro, "a mão de Deus" o fez sobreviver ao golpe. "Pelo que sei, minha memória não traz recordações aqui dentro (do hospital). Cheguei praticamente desfalecido. Acordei em um avião UTI, no aeroporto", afirmou, ao lembrar do momento de sua transferência para São Paulo (SP).