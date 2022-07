Bolsonaro em JF: bandeiras e roupas verdes e amarelas pela cidade

Lucélia Vieira da Silva, de 42 anos, apoiadora do presidente (foto: Bruno Luis Barros/EM/D.A Press) Animados, vestidos com roupas nas cores verde e amarelo e carregando bandeiras, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem em Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, em meio a visita do Chefe do Executivo à cidade. É a primeira vez que Bolsonaro volta a Juiz de Fora desde que sofreu uma facada durante a campanha eleitoral, em 2018.





"Eu apoio o Bolsonaro porque eu quero um Brasil com igualdade, com justiça. Eu não gosto de bandido, eu quero que os bandidos realmente fiquem na cadeia", declarou a advogada, completando que as principais razões pelas quais votou no atual presidente foram as pautas de Segurança Pública.





Para ela, a defesa do porte de arma também foi uma das questões que favoreceram o apoio ao Chefe do Executivo. "Acho que as pessoas de bem têm que ter oportunidade de se defenderem. Eu sou a favor de menos Estado se metendo na vida das pessoas. Acho que a gente tem que ter autonomia para viver, a vida da gente do jeito que a gente quer viver. Escolher o que os nossos filhos vão aprender ou não na escola", afirmou Lucélia.





A advogada acredita que Bolsonaro recuperou o patriotismo dos brasileiros, de forma positiva, levantando uma bandeira que nenhum outro candidato conseguiu. "O que ele fez pelo Brasil não tem preço", afirma. "As pessoas tinham medo de serem taxadas de qualquer outro nomezinho aí que a esquerda rotulou de quem tem uma conduta diferente. O Bolsonaro escancarou isso para todo mundo. Então, ele abriu o debate, porque o problema não é existir o debate, o problema é quando só um lado fala e acha que todos têm que se calar".