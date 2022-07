Bolsonarista que matou petista é indiciado por homicídio por motivo torpe

Jorge Guaranho assassinou o tesoureiro do PT Marcelo Arruda durante a festa de aniversário da vítima (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Polícia Civil indiciou nesta sexta-feira (15/7) o bolsonarista Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe pelo assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda durante a festa de aniversário da vítima, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

De acordo com a investigação, o autor ficou sabendo da festa por meio de vídeos em tempo real do circuito de segurança do local, que foi acessado à distância por uma testemunha para verificar se estava tudo bem no clube da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu (Aresf).



'Bolsonaro mito'

O bolsonarista segue internado em estado grave e está sedado neste momento. O crime aconteceu no último sábado (9/7), durante a festa temática dos 50 anos de Arruda

A esposa de Guaranho disse que o marido gritou "Bolsonaro mito" para os participantes da festa. Apesar disso, ela negou que o crime tenha tido motivação política. Em entrevista à RPC, na quarta-feira (13/7), ela disse que Guaranho invadiu a festa porque se sentiu ameaçado.