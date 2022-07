Petista assassinado: PGR rejeita intenção do PT de federalizar o crime

Marcelo Arruda foi assassinado no último sábado (9/7), quando comemorava seus 50 anos em uma festa com temática petista (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) rejeitou a intenção do Partido dos Trabalhadores (PT) de federalizar o assassinato do petista, ocorrido no último sábado (9/7), em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo órgão, compete à Justiça estadual as investigações sobre o assassinato de Marcelo Arruda.