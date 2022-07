Crime em Foz do Iguaçu: Guaranho atirou contra Marcelo de fora do salão

Imagem de câmera de segurança mostra momento em que Guaranho dispara contra Marcelo (foto: Reprodução/Câmera de segurança)

Um vídeo que circula em redes sociais mostra o momento em que o agente penal Jorge José Guaranho atira contra o guarda municipal Marcelo Arruda.

O crime, ocorrido na noite de sábado (10/07), é investigado pela Polícia Civil do Paraná, e tem conotação política.



Marcelo Arruda também era tesoureiro do PT e comemorava o aniversário de 50 anos, usando Lula e o partido como motivo de decoração. Pouco antes, ele havia posado para foto fazendo o "L" de Lula. Um banner no salão, com a foto do pré-candidato, tinha a inscrição "Para o Brasil voltar a sorrir".

Segundo uma testemunha, Guaranho estava com uma mulher e um bebê no carro e apontou a arma em direção à festa. "Nós estávamos na festa, que era temática do PT. Isso por volta das 11h30 (23h30), 11 horas, apareceu um cara, que não era convidado e que ninguém conhece, veio com um carro até a frente e começou a gritar dentro do carro: 'É o Bolsonaro, seus filhas da puta, seus desgraçados! É o mito!'. Começou a gritar coisa do Bolsonaro, de dentro do carro", diz.

Imagens de câmera de segurança captaram o momento em que o guarda municipal Marcelo Arruda é atingido pelos tiros disparados por Guaranho.



A câmera de segurança mostra primeiro a esposa de Marcelo Arruda, Pamela Suelen Silva, correndo até a porta do clube e pedindo ao marido (que não aparece na imagem) que não saia. Isso ocorreu momentos depois de Marcelo e Guaranho discutirem na porta do local onde ocorria a festa e Guaranho avisar que iria voltar, segundo consta no boletim de ocorrência da PM. A imagem então mostra Pamela indo até o carro da familia. Nisso, alguém passa correndo para dentro do recinto. De repente, um Hyundai Creta chega em alta velocidade e freia. Do carro, desce Jorge José Guaranho, que saca a arma da cintura, apontando para Pamela. Ela mostra o distintivo policial, tentando impedir que ele entre. Na sequência, Guaranho aponta a arma para Marcelo, que continua fora do do alcance da câmera. À distância, o assassino dispara duas vezes contra o guarda municipal e avança na direção da vitima, até sumir da imagem, sendo perseguido por Pamela. Segundos depois, ela volta e busca uma arma no carro.

Veja o vídeo, que tem imagens fortes.