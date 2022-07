PT quer federalizar investigações sobre morte do petista

Marcelo foi assassinado no último sábado, quando comemorava seus 50 anos em uma festa com temática petista (foto: Reprodução/Redes Sociais) O Partido dos Trabalhadores (PT) quer federalizar as investigações sobre o assassinato do petista Marcelo Arruda, ocorrido no último sábado (9/7), em Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com partido, a delegada Iane Cardoso, responsável pela investigação, fazia publicações contra o PT e eles acham que isso pode prejudicar as investigações.





A delegada afirma que não se identifica nem como petista nem como bolsonarista. Em entrevista ao blog da Andréia Sadi, disse não ver prejuízo às investigações.

PF ou TSE

Ainda de acordo com Sadi, o PT vai pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e à Polícia Federal (PF) para que a investigação do caso passe a ser feita pelas autoridades federais.









"Não me defino como petista, nem como bolsonarista. Trato o presente caso como sempre tratei todas as investigações que presidi durante toda a minha carreira: com responsabilidade, honestidade, parcimônia e visando sempre aplicação da lei, em busca da justiça", afirmou a delegada ao blog.

O Secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, disse ao portal que está verificando a denúncia.

"No fim da manhã, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que a apuração vai ser comandada pela chefe do Departamento de Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa do Paraná, Camila Cecconello, mas não disse se Iane Cardoso permanecerá ou deixará o caso", informou.