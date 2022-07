Crime em Foz do Iguaçu: Juiz decreta prisão preventiva de bolsonarista

Crime aconteceu no último sábado (foto: Reprodução/Redes Sociais) O Promotor de Justiça Tiago Lisboa afirmou, na manhã desta segunda-feira (11/7) que foi decretada a prisão preventiva do agente penal Jorge José Guaranho por atirar contra o guarda municipal Marcelo Arruda, no último sábado, em Foz do Iguaçu, no Paraná.





Ainda de acordo com Lisboa, as investigações pretendem esclarecer a razão pela qual Guaranho estava nas imediações da festa onde ocorreu o crime.





"Foi apurado preliminarmente na investigação de que ele seria membro de uma associação, cuja sede é naquelas imediações ali, e que esses membros da associação tinham a incumbência de realizar rondas, e a informação é de que ele poderia estar ali por conta dessa ronda externa que era realizada", explicou o promotor.

As investigações também irão analisar se no local dos fatos existia alguma identificação na parte externa que indicasse que tratava-se de uma festa com conotação político-partidária. "Um ponto importante que está sendo esclarecido no âmbito do inquérito policial, que é fundamental a gente identificar por qual motivo e por qual razão o Jorge esteve ali", disse Lisboa.