Flávio Bolsonaro sobre petista morto: 'Ato isolado e irresponsável'

Senador usou o Twitter para declarar que ato foi irresponsável (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o "filho 01" do presidente, declarou nas redes sociais que o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda pelo agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, no sábado (09/)7), em Foz do Iguaçu, foi um caso isolado e irresponsável.