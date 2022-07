Bolsonarista que matou petista sobrevive e segue internado em UTI

Jorge José da Rocha Guaranho assassinou Marcelo Arruda nesse sábado (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, que invadiu a festa de aniversário e matou Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, sobreviveu e está internado, em estado grave, na UTI de um hospital de Foz do Iguaçu, no Paraná.A informação foi confirmada na tarde deste domingo (10/7) pela delegada Iane Cardoso, da Polícia Civil do Estado do Paraná, em coletiva de imprensa. "Ele não veio a óbito. Pelo contrário, está em estado estável", declara.A delegada afirma ainda que o homem foi autuado em flagrante na noite do crime . "Ele está custodiado pela Polícia Militar, enquanto recebe o auxílio médico", disse.Para a polícia, Jorge e Marcelo se conheciam, mas ainda não há indícios de que tenha havido divergências anteriores. "Ao que tudo indica ele não era convidado da festa. Estamos verificando porque ele foi até aquele local", informou.A Polícia Civil não confirma a motivação política do crime . "Estamos investigando. O que estão divulgando é que houve um conflito político, mas a polícia tem que investigar. Estamos tentando extrair a verdadeira motivação", comenta a delegada.Nos próximos dias, a polícia deve ouvir a esposa de Marcelo e também a do agente penitenciário, além de todos que estiveram presentes na festa. "Dos que estavam no local, a polícia pegou depoimento apenas de um deles que estava sóbrio. Os demais tinham ingerido bebida alcoólica e não conseguiam dar o depoimento concreto", aponta.Na noite de ontem (9/7), o guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado a tiros durante sua festa de aniversário de 50 anos, em Foz do Iguaçu (PR). A festa tinha como tema o PT e fazia várias referências ao ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva.