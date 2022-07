Alexandre de Moraes: 'Intolerância e ódio são inimigos da democracia'

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes diz que é preciso respeitar a escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores (foto: Nelson Jr./SCO/STF)

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes se manifestou em sua conta no Twitter sobre o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda pelo agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho.