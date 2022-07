Lula sobre morte de petista no Paraná: 'Precisamos de diálogo e paz'

Marcelo foi morto a tiros enquanto comemorava com os amigos seu aniversário (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O pré-candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para lamentar a morte de Marcelo Arruda, assassinado a tiros por um bolsonarista enquanto comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na noite deste sábado (9/10).

“Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda.”, escreveu o ex-presidente no Twitter.

“Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz”, disse.

Boletim do Ocorrência do caso envolvendo petista e bolsonarista (foto: Divulgação/Polícia Civil do Paraná)

Entenda o caso

Marcelo comemorava o aniversário com amigos e familiares em uma festa com o tema Partido dos Trabalhadores, quando Guaranho chegou e ameaçou os convidados com uma arma.

Logo depois das ameaças, o agressor saiu, mas prometeu voltar e matar todos que estavam no local. Com medo da ameaça, Marcelo foi até o carro e deixou a própria arma na cintura.

Minutos depois, Guranho chegou atirando no aniversariante.