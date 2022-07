Lula culpa Bolsonaro por fome e desemprego: 'não tem vergonha na cara'

Lula culpou Bolsonaro pelos problemas sociais no país (foto: Nelson Almeida/AFP) Em ato político em conjunto com lideranças que apoiam sua chapa para a presidência da República, neste sábado (9/7), em Diadema, em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou Jair Bolsonaro (PL) pela fome e pelo desemprego no Brasil: "falta de vergonha na cara de quem governa esse país".





Lula esteve reunido neste sábado (9/7) em Diadema, na Grande São Paulo, em encontro com o pré-candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ex-governador Márcio França (PSB), que anunciou a disputa pelo Senado, e o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que vai concorrer ao governo de São Paulo.



"Não é falta de capacidade produtiva, é falta de dinheiro, e essa falta de dinheiro é causada pelo desemprego, e o desemprego é causado pela falta de vergonha na cara de quem governa esse país", disse Lula.



Lula declarou ainda que, se vencer as eleições, vai lidar com um país em situação pior em relação a 2003, no início de seu primeiro governo. Ele citou a escalada da inflação, da taxa de juros e da falta de emprego, em contraponto à diminuição da massa salarial.





"Não é difícil resolver o problema do pobre, não. Nós vamos fazer o que já fizemos da outra vez. Vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, para ele aprender a pagar imposto de renda sobre lucros e dividendos, coisa que ele não paga", discursou.





No evento em Diadema, o público aplaudiu os políticos que integram o movimento Vamos Juntos pelo Brasil, agregando PT, PCdoB, PV, PSOL, Solidariedade e Rede, e o PSB de Geraldo Alckmin. A formação vem sendo considerada uma união histórica, já que reúne partidos que por muitas vezes foram antagonistas.