Lula e Kalil: suspeito de ataque com drone tem passagem pela polícia

Drone atira líquido com forte odor em apoiadores de Lula e Kalil (foto: PMMG/Divulgação)

O agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, acusado de ser um dos autores do ataque com drone durante evento do ex-presidente Lula (PT) e do pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD), em Uberlândia, já tem passagens pela polícia. Ele já foi condenado por estelionato na cidade mineira e roubo em Goiás.