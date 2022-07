Bolsonaro sobre disputa com Lula: 'Luta do bem contra o mal'

Bolsonaro discursou na Marcha para Jesus, em São Paulo, neste sábado (9/7) (foto: Reprodução/YouTube Marcha Para Jesus) Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (9/7) que a eleição de outubro de 2022 será "uma luta do bem contra o mal". O Chefe do Executivo é pré-candidato à reeleição e tem como principal rival Lula (PT), que presidiu o Brasil de 2003 a 2010 e se coloca novamente na disputa.









"O Brasil é um país cristão, que defende a vida desde sua concepção. É um país que quer o respeito à criança dentro de sala e, por isso, é contra a ideologia de gênero. É um país que quer uma sociedade sadia, por isso somos contra a liberação das drogas. Somos um país que defende a família, um país onde sua grande maioria é do bem. Uma pátria inigualável no mundo todo. Somos bem quistos em qualquer lugar do globo terrestre", afirmou Bolsonaro.





"Temos pela frente uma luta do bem contra o mal. Está bem claro o campo de batalha. Mas, como a história sempre mostrou, o bem será vitorioso. Estou aqui porque acredito em vocês, e todos nós estamos aqui porque acreditamos em Deus", complementou posteriormente.