Kalil sobre Bolsonaro: 'Vamos colocar o genocida de Brasília para fora'

Kalil durante discurso em encontro com lideranças comunitárias e sociais em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) Pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições de outubro de 2022, Alexandre Kalil (PSD) criticou, neste sábado (09/07), o presidente Jair Bolsonaro (PL), e o chamou de "genocida de Brasília".









"Não achem que a pandemia foi o pior momento da vida de vocês não, foi da minha também, foi da minha também. Eu sabia o tamanho da minha responsabilidade, eu tinha noção do que eu tinha que fazer. Eu não escondi debaixo da mesa não, escrevi protocolo colorido não, eu entreguei cesta básica, eu alimentei o meu povo", afirmou Kalil, prefeito de Belo Horizonte entre janeiro de 2017 e março de 2022.





"Nós vamos fazer isso para Minas Gerais. Nós vamos colocar essa gente para fora, nós vamos colocar o genocida de Brasília para fora e nós vamos colocar, e nós vamos ocupar a cadeira de governador de Minas. Aliás, uma cadeira que está vazia há quatro anos", completou Kalil, em pronunciamento durante encontro em BH com lideranças comunitárias e sociais.





Segundo dados dessa sexta-feira (8) do Ministério da Saúde, 673.339 pessoas morreram no Brasil por conta do novo coronavírus. Foram 32.830.844 casos registrados, com 31.119.463 recuperados.





Bolsonaro em Uberlândia





Estado de Minas, Kalil também comentou sobre a Questionado pelo, Kalil também comentou sobre a visita de Bolsonaro a Uberlândia , no Triângulo Mineiro. Neste sábado, o presidente estará no município para participar da Marcha para Jesus.





"É Marcha para Jesus. Que fique todo mundo em paz, orando. Uberlândia está com a cabeça elevada para Deus, para Jesus. Agora, quem for lá aproveitar não tem problema. É paz", afirmou o ex-prefeito.





Uberlândia foi o palco onde Kalil e Lula (PT), pré-candidato à Presidência, fizeram o primeiro ato público como aliados para 2022. O encontro aconteceu há pouco menos de um mês, em 15 de junho.





Disputa





Tanto Zema quanto Bolsonaro são pré-candidatos à reeleição. Além de Zema e Kalil, Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol) e Vanessa Portugal (PSTU) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.





Já à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Luciano Bivar (União) e Leonardo Péricles (UP) também são nomes tidos como pré-candidatos.