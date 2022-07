Bolsonaro vai a Uberlândia em meio a queixa de politização de ato religioso

Bolsonaro é aguardado em Uberlândia para evento religioso e 'motociata' (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarca neste sábado (8/7) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Convidado a participar da Marcha para Jesus, tradicional evento religioso ocorrido na cidade, ele vai passar pelo segundo maior colégio eleitoral do estado menos de 30 dias após o município receber visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder das pesquisas sobre o pleito nacional.O périplo de Bolsonaro por Uberlândia, que também terá uma "motociata", é permeado por acusações de uso político do evento evangélico. A conjuntura local tem, ainda, os resquícios deixados pelo uso de uma substância fétida para atacar militantes petistas que aguardavam o evento do mês passado.

A 28ª edição da Marcha para Jesus será às 16h, com concentração no estacionamento do Estádio Municipal Parque do Sabiá, a partir das 15h. É esperado um público de 30 mil a 40 mil pessoas.





Visitas podem se refletir em apoios

O voo do drone

Governo de Minas também embala agendas