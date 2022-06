Lula e Kalil: operadores de drone dizem que atiraram veneno no público

LEIA MAIS - Deputada bolsonarista debocha de drone de fezes em evento com Lula e Kalil

Todo o planejamento da operação que levou um drone a atirar substâncias de forte odor nos apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, vieram à tona nesta quinta-feira (16/6). Um vídeo que circula nas redes sociais supostamente feito por um dos operadores mostra o instante em que o equipamento sobrevoa o Centro Universitário do Triângulo (Unitri), local do evento em Uberlândia.Três pessoas foram presas pela Polícia Militar acusadas de manusear o drone. Eles prestaram depoimento e assinaram o Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO), ficando com a incumbência de dar explicações à Justiça.